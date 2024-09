MN - Bargiggia: "Fonseca si è intestardito sul 4-2-3-1 pur non avendone i giocatori adatti"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it



Fonseca appare in gran confusione, anche nelle risposte date ai giornalisti. Anche in campo si vedono gli stessi errori e sul modulo sembra continuare ad andare per la propria strada. L'impressione è che difficilmente vedremo la mano di Fonseca

"Anche le dichiarazioni dopo la partita di ieri dimostrano che lui è intestardito su questo modulo 4-2-3-1 e anche a domanda specifica di Boban ha fatto un giro del mondo per rispondere/non rispondere, però facendo capire che lui crede in questo modulo. Ma il problema è che non ha i giocatori per giocare in questo modulo e quindi la squadra è sempre in difficoltà. Poco migliori se sposti Reijnders in avanti per liberare la fantasia e Loftus-Cheek, che è più fisico, dietro. Il problema è che hai Pulisic e Leao che non ti danno un aiuto in quel senso lì, non si abbassano e non vengono dentro il campo. E quindi la squadra va sempre in difficoltà e viene sempre ribaltata dalle ripartenze degli avversari".