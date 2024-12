MN - Bargiggia: "Il progetto Milan ha della coerenza ma non fa sognare"

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

⁠In tutto questo ti sta convincendo la gestione societaria e la direzione sportiva?

"Secondo i canoni tradizionali a cui siamo abituati un po' mi sorprende, come mi sorprendono tutte le gestioni dei club americani. La Roma è un altro esempio di questo genere: poca comunicazione (nel caso della Roma, zero) ma almeno nel progetto del Milan vedo della coerenza. Non è un progetto dispendioso, non fa sognare però è un progetto che fa crescere i numeri, mette in equilibrio la società. E non dimentichiamo che è gestito da un fondo. Vedremo poi cosa succederà adesso quando si arriverà a definire il discorso RedBird-Elliott-prestito-gestione perché poi conteranno anche questi aspetti per definire le strategie della società, ma credo che verrà tutto rimandato a fine stagione. A questo proposito anche la scelta se continuare con Fonseca oppure no".