MN - Bargiggia: "Osimhen? Non c'era la forza economica. L'arrivo di Morata non mi ha convinto"

Milan in grande difficoltà, arriva una sconfitta sulla carta prevedibile contro il Liverpool ma è sconsolante l'atteggiamento adottato dai rossoneri, che sembrano non riuscire a trovare una via di uscita. E ora c'è il derby. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Paolo Bargiggia, in esclusiva per MilanNews.it

Passando alla squadra, nemmeno col Liverpool Leao e Theo hanno inciso ma nel complesso c'è davvero poco da salvare. Qual è il problema più serio di questo Milan?

"Lo squilibrio tattico è il problema più serio di questo Milan che non può giocare a 2 in mezzo per le caratteristiche dei giocatori".

Ti ha convinto il mercato?

"Non mi ha convinto Morata, perché sei stato costretto a prendere Abraham alla fine. Hanno probabilmente provato con Osimhen ma senza avere la forza economica. Dopo questo avvio di stagione pensavo che il Milan fosse più convincente e che i tasselli inseriti potessero essere più funzionali a un progetto. Che però è un progetto sbagliato dal punto di vista tattico".