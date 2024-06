MN - Bargiggia su Cardinale: "Mi sembra che comunque un po' di più i tifosi al centro del suo pensiero li metta"

Durante il consueto appuntamento con la live pomeridiana sul canale ufficiale Twitch della redazione di MilanNews.it, il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Su Cardinale

"C'è il pragmatismo del manager americano che non ha emotivamente troppo coinvolgimento nella storia del club, delle cose che gestisce. Però mi sembra che comunque un po' di più i tifosi al centro del suo pensiero li cominci a mettere. Voi direte 'Beh no perché non li ha ascoltati sul discorso allenatore', però anche in una recente intervista ha detto 'Rispetto allo sport in America ho capito che il tifoso in Italia è un partner importante', ed anche lì la cosa di Lopetegui sembra arenata in quello. Poi appunto c'è anche il tema dello stadio: loro hanno tanti obiettivi, che non sia solo quello di arrivare primo. Io direi di lasciarli lavorare ancora una volta quest'anno con il beneficio di inventare col punto interrogativo perché la rivoluzione di quest'anno tutto sommato è riuscita a metà, o poco meno della metà. Secondo posto in campionato. E' vero che i giocatori che hanno preso tutto sommato bene o male hanno avuto un rendimento dignitoso, alcuni molto buono, come Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic, il migliore. Chukwueze nel finale bene, Okafor ha giocato poco, Jovic, ecco. Secondo me non hanno fatto male a livello di progetto, hanno fatto male a livello di risultati assoluti. Adesso cambieranno allenatore, la filosofia rimarrà sempre la stessa, dico solo per concludere: sembra che il grosso del budget lo vogliano mettere su queste quattro operazioni, vediamo. Un altro anno di fiducia glielo darei".