MN - Bargiggia: "Su Theo ci sono voci ricorrenti e strappi: il Milan chiederà almeno 70-80 milioni"

vedi letture

Durante il consueto appuntamento con la live pomeridiana sul canale ufficiale Twitch della redazione di MilanNews.it, il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Ti aspetti un'uscita di uno dei big 3 già prima degli Europei?

"Su Hernandez ci sono voci ricorrenti e a strappi, come strappa lui in campo. Cioè è vero che per rinnovare ha chiesto molto, per cedere Theo Hernandez il Milan chiederà almeno 70/80 milioni. Non ho ben capito perché per due volte in tempi diversi MARCA in Spagna dava quasi con certezza che lui potesse andare al Bayern Monaco, ecco, però l'hanno scritto. Onestamente comunque sono cose assolutamente da seguire, su quei big 3. Forse in questi giorni era un po' caldo Leao dopo le dichiarazioni di Scaroni, però non lo so, anche perché se poi è vero, ed è vero, che il PSG insiste per Kvaratskhelia togli una destinazione potenziale per Leao".