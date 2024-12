MN - Bargiggia sul mercato del Milan: "Si cercherà qualcuno che dia fiato a Fofana, non di più£

vedi letture

La sconfitta di Bergamo è stata dolorosa per questo Milan, settimo in classifica a -12 dal primo posto e a -9 dalla zona Champions, obiettivo fondamentale per il percorso di crescita del club. Abbiamo parlato del momento complicato dei rossoneri col noto giornalista Paolo Bargiggia. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

⁠Pensi che si debba intervenire sul mercato a gennaio?

"Ora c'è il rientro di Bennacer e non mi sembra un club tanto incline a questi interventi e anche all'extra budget, per quanto poi sia difficile rinforzarsi. Non mi discosto da quanto si racconta da un po' di settimane, ossia di avere magari un altro interditore per dare un po' di fiato a Fofana, ma non credo di più".