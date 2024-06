MN - Barlow (Daily Mail): "Hojbjerg crede di essere abbastanza bravo per giocare ancora negli Spurs, e probabilmente ha ragione"

vedi letture

Emerson Royal apre al Milan e i rossoneri tengono d'occhio anche il suo compagno di squadra al Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg. Per conoscere meglio i due giocatori abbiamo contattato il collega del Daily Mail, Matt Barlow, giornalista al seguito degli Spurs:

Cosa ti colpisce di lui?

"Tra le sue tante qualità, ha fiducia in se stesso e determinazione. Ha sofferto il periodo in cui era fuori squadra, ma crede ancora di essere abbastanza bravo per giocare per gli Spurs e probabilmente ha ragione. Inoltre è ostinato e determinato. L’estate scorsa gli Spurs volevano vendere giocatori per creare spazio in rosa. C'era interesse per Hojbjerg (Atletico e poi Fulham) e volevano venderlo ma non voleva partire. La cosa probabilmente non è piaciuta a Postecoglou, che però non si è mai lamentato".

Hojbjerg vuole lasciare il Tottenham: il Milan ci pensa

Hojbjerg entra nell'ultimo anno di contratto con gli Spurs ma secondo l'indiscrezione ritiene che il suo ciclo nel Nord di Londra sia concluso a livello tecnico e di progetto, puntando dunque a un trasferimento. Sul giocatore si erano interessati recentemente sia la Juventus che il Napoli e oggi potrebbe essere il Milan a metterlo nel mirino, anche perché il danese ha un costo del cartellino minore rispetto a quelli di Wieffer e Fofana, altri nomi sulla lista della dirigenza rossonera. Hojbjerg è valutato 20 milioni.