MN - Baseggio: "De Ketelaere era abituato alla pressione, ma col Milan la differenza è abissale"

MilanNews.it

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla pressione su De Ketelaere: “Lui giocava nel Bruges, la società più forte in Belgio attualmente quindi era abituato alla pressione. Ma occhio perché c’è una differenza abissale. Adesso va in una squadra che ha fatto un campionato straordinario l’anno scorso ma la concorrenza quest’anno è aumentata, ci sono tante belle squadre come la Juventus, la Roma, l’Inter, il Napoli. E per il Milan sarà un campionato diverso. Ciò significa che Charles dovrà gestire la pressione perché giocare al Bruges è una cosa. Ma quando giochi nel Milan avverti un altro tipo di responsabilità. E lui sulle spalle dovrà gestire quei 35 milioni che è stato pagato. Non facile, le risposte dovrà darle sul campo".