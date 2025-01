MN - Basile (DAZN): "Ecco perchè Conceiçao è andato via dal Porto"

Intervistato da Milannews.it, Giorgio Basile, giornalista di DAZN, ha rilasciato queste parole:

Seguendo le vicende del Porto, ci racconti perché il suo rapporto col club lusitano è terminato?

"Le scaramucce erano con Villas-Boas, peraltro continue. Conceiçao appoggiava il vecchio presidente Pinto da Costa e con l'arrivo di Villas-Boas alla presidenza del Porto si è capito che non sarebbe rimasto, anche se non è stato mai chiarito il motivo del litigio".

Qual è stato il suo rapporto con i giocatori?

"Con i giocatori il rapporto è sempre stato positivo, in tanti hanno parlato di lui come un secondo padre. Un rapporto splendido con tanti giocatori che sono cresciuti esponenzialmente, basti pensare a Militao, Sérgio Oliveira, Jesus Corona. E Pepe, che ha conosciuto una seconda giovinezza con Conceiçao. L'esempio più lampante è Otavio, che si è portato dietro dal Vitoria Guimaraes. Devo dire che Conceiçao sa come ottenere il 100% dai suoi giocatori".

Un tecnico che sembra avere un'aura vincente

"Col Porto ha interrotto la striscia positiva del Benfica che aveva vinto 4 campionati consecutivi. E quello che abbiamo visto in Supercoppa si è visto diverse volte proprio al Porto. L'anno scorso iniziò vincendo tutte le partite o quasi nei minuti di recupero. Una squadra che non mollava mai, dall'atteggiamento positivo anche nei momenti complicati".