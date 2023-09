MN - Battistini sui fischi a Donnarumma: "Sono situazioni ricorrenti. Il mio pensiero è..."

vedi letture

Il derby di Milano è alle porte. Inter e Milan si incroceranno per la prima volta in questa stagione e lo faranno da prime della classe, solitarie, e a punteggio pieno. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Sergio Battistini, doppio ex: al Milan tra l'80 e l'85, in nerazzurro tra il '90 e il '94. Le sue parole.

Ti hanno colpito i fischi da parte di alcuni tifosi ai danni di Donnarumma in occasione di Italia-Ucraina?

“Sono situazioni ricorrenti nel calcio. Il mio pensiero è che però, quando gioca la Nazionale, non bisogna pensare a tifare la propria squadra del cuore, bensì la maglia azzurra. Quello che è accaduto con i club non dovrebbe contare”.