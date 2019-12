MN - Bazzani: "Conti? La testa fa la differenza, si sta ritrovando"

Intervistato da MilanNews.it, Fabio Bazzani, ex attaccante, ha detto la sua sulla ritrovata continuità di Andrea Conti: "Il ritorno di Conti, che non riusciva a trovare continuità, è stato molto importante ed oggi si sta ritrovando. La testa fa la differenza. Quando vivi questi momenti capisci che molto passa da una questione mentale. L’aspetto fisico è importantissimo, ma ovviamente è legato a quello mentale. Per essere decisivo, Conti deve stare bene fisicamente e deve essere tranquillo per far girare le gambe"