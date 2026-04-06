MN - Bazzani su Modric: "Fa ancora la differenza. Per me può rinnovare, ma sarà una decisione tutta sua"

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Ma quanto sarà importante la sfida di Pasquetta tra Napoli e Milan per l'economia di questo campionato? Ma soprattutto: la formazione di Massimiliano Allegri può seriamente sperare e sognare nella rimonta scudetto? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante, oggi voce di DAZN, Fabio Bazzani.

Crede che Modric possa rinnovare?

"Per quello che sta vedendo il campo sì, perché sta facendo ancora la differenza, per leadership, passione che ci mette, perché è un giocatore che fino all'ultimo pressa, lotta, fa la fase di non possesso. Tutto farebbe pensare che potrebbe fare un altro anno, però poi sono giocatori talmente grandi ed universali che vogliono chiudere alla grande. Quindi dovrà leggere dentro se stesso per capire se ci sono motivazioni e stimoli per essere a questo livello, perché poi di questo si tratta. Quindi sarà una decisione tutta sua, ma ci ha dimostrato che nel nostro campionato detta legge e può insegnare a tanti. Io comunque glielo auguro perché è una meraviglia vederlo tutte le domeniche nel nostro campionato".