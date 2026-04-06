MN - De Rienzo su Napoli-Milan: "Un punto di distanza non vuol dire niente prima di uno scontro diretto"

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La netta vittoria dell'Inter sulla Roma ha decisamente complicato i sogni scudetto di Napoli e Milan, che questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocheranno comunque una fetta importante delle rispettive stagioni, considerando che c'è ancora in palio un secondo posto. Della partita in programma alle 20:45 ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it la collega Jolanda De Rienzo.

Chi si gioca di più questa sera: Napoli o Milan?

"Si giocano entrambe tutto allo stesso modo. Un punto di distanza non vuol dire niente prima di uno scontro diretto. Credo che nessuna delle due stia seriamente pensando allo scudetto, ma la voglia di dare fastidio la hanno entrambe, chi per un motivo, chi per un altro. Conte perché quest'anno non è andato bene nelle cose dove storicamente ha sempre difficoltà, Europa e preparazione. Quindi lui vuole far vedere che questo suo Napoli può essere qualcosa di diverso. Il Milan per mille motivo: senso di rivalsa rispetto alla scorsa stagione, perché Allegri non si è salutato bene con il campionato italiano con quello che era successo con la Juventus. Quando è tornato al Milan voleva dimostrare di essere un valore aggiunto, e per me in parte ci è riuscito, perché se non ci siamo resi conto di alcune defezioni di casa Milan è proprio grazie alla sua gestione. Quindi per me entrambe si giocano tantissimo".