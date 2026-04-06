Pastore fa il pronostico di Napoli-Milan. E promette: "Sarà una partita più bella di quanto ci si aspetti”

Pastore fa il pronostico di Napoli-Milan. E promette: "Sarà una partita più bella di quanto ci si aspetti”MilanNews.it
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Oggi alle 18:12News
di Andrea La Manna

Durante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha pronosticato come secondo lui finirà il big match di lunedì sera tra Napoli e Milan. Questo il suo commento:

"Per Napoli-Milan vedo un Napoli favorito, prevedo un 2-1 per gli azzurri. Bella partita in general, più bella di quanto ci si possa aspettare da una partita tra Conte e Allegri. Napoli avanti 1-0, poi 2-0 poi 2-1. Gol di Hojilund, forse anche Anguissa ma occhio a McTominay che sta tornando caldo in zona gol e per il Milan vedo marcatore Pavlovic". Al Milan servirà una grande prestazione per provare a vincere, come quella del derby del primo tempo, ma è un po' che non vedo i rossoneri fare una prova così convincente"