Nkunku a DAZN: "Con Fullkrug un buon rapporto, oggi per la prima volta insieme"

Nkunku a DAZN: "Con Fullkrug un buon rapporto, oggi per la prima volta insieme"MilanNews.it
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Oggi alle 20:02News
di Manuel Del Vecchio

Cristopher Nkunku, oggi schierato titolare da Allegri al fianco di Fullkrug, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Queste le sue parole:

Che partita ti aspetti?

“Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo”.

Oggi sei in coppia con Fullkrug:

“Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme”.