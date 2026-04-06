Marocchi sulla coppia Nkunku-Fullkrug: "Allegri ha in mente qualcosa, vive di sensazioni"
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Nel pre partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi intervenendo negli studi di Sky Sport ha parlato della scelta sorprendente di Allegri di lasciare fuori Leao, Gimenez e Pulisic per fare spazio a una coppia sorprendente: Fullkurg-Nkunku. Di seguito le sue parole:
“Pulisic non lo lascerei mai fuori. Se solo sta vagamente bene di tutti questi. Secondo me non è una questione che hanno lavorato insieme, Allegri ha in mente qualcosa, vive di sensazione. Se se le sentiva così immagina di non trovare troppi spazi per i contropiede e aspetta qualcosa durante la partita”.
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