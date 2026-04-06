Gotti: "Perché Nkunku e Fullkrug? Allegri li ha avrà visti meglio"
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Nel pre partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Luca Gotti intervenendo negli studi di Sky Sport ha parlato della scelta sorprendente di Allegri di lasciare fuori Leao, Gimenez e Pulisic per fare spazio a una coppia sorprendente: Fullkurg-Nkunku. Di seguito le sue parole:
“Allegri ci ha insegnato che le sue sensazioni sono spesso giuste. Se le sue intenzioni sono state spesso così vincenti credo di sì. L’analisi di Giancarlo non va tanto distante dalla realtà. Ha visto meglio Nkunku e Fullkrug, anche solo banalmente questo”.
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