NAP-MIL (1-0): Politano sblocca il match. Dormita in difesa, Maignan bucato sul primo palo

NAP-MIL (1-0): Politano sblocca il match. Dormita in difesa, Maignan bucato sul primo paloMilanNews.it
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Oggi alle 22:26News
di Manuel Del Vecchio

Gol del Napoli al minuto 79, Politano. Cross in mezzo da destra con Fofana che sbaglia il tempo, De Winter allunga sul secondo palo, Bartesaghi rimane a guardare e Politano insacca Maignan sul suo palo con un gran tiro al volo. Ancora un gol di Politano contro il Milan, partita che ha preso una piega bruttissima a pochi minuti dal termine.

Allegri si gioca il tutto per tutto: al minuto 82 dentro Loftus-Cheek e Leao per Tomori e Fofana.