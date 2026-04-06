Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde la partita e il secondo posto

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Oggi alle 22:42News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan al Maradona non perde solo la partita, ma anche il secondo. Grazie alla rete di Matteo Politano, infatti, la formazione di Antonio Conte ha conquistato due punti che non solo le hanno permesso di portarsi (nuovamente) a -7 dall'Inter, ma anche di scavalcare proprio i rossoneri in classifica. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la sfida di Napoli: 

Inter 72 
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18