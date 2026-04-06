NAP-MIL (0-0): dentro anche Pulisic, fuori Nkunku

NAP-MIL (0-0): dentro anche Pulisic, fuori NkunkuMilanNews.it
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Oggi alle 22:20News
di Manuel Del Vecchio

Napoli-Milan, parziale di 0-0: al minuti 74 mister Allegri si gioca la carta Christian Pulisic. Lo statunitense ha segnato all'andata contro il Napoli in un momento di forma strepitoso, mentre in questo 2026 deve ancora trovare il gol quando siamo arrivati ormai ad aprile.