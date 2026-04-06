MN- De Rienzo avvisa il Milan: "Quanto Conte si mette in testa qualcosa difficilmente non la ottiene..."

vedi letture

La netta vittoria dell'Inter sulla Roma ha decisamente complicato i sogni scudetto di Napoli e Milan, che questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocheranno comunque una fetta importante delle rispettive stagioni, considerando che c'è ancora in palio un secondo posto. Della partita in programma alle 20:45 ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it la collega Jolanda De Rienzo.

Come arriva il Napoli alla partita di questa sera?

"Il Napoli arriva a stasera con una grande consapevolezza, ovvero quella di avere mentalmente un condottiero molto preparato. Non che il Milan non ce l'abbia, però, le dichiarazioni di Conte, soprattutto nelle ultime uscite, che sa bene che vuole vincerle tutte. Poi magari non succede, ma la sua missione è sicuramente questa. E lui quando si mette in testa qualcosa difficilmente non la ottiene. Quindi in questo momento storico la garanzia più grande è quella di Conte".