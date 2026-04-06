MN - Allegri manda Gimenez a scaldarsi, applausi del settore ospiti

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Oggi alle 21:59News
di Manuel Del Vecchio

Chiamato da Massimiliano Allegri a scaldarsi, Santiago Gimenez ha ricevuto un bell'incitamento da parte dello spicchio dei tifosi del Milan presente allo stadio Diego Armando Maradona, ricambiato ovviamente con un applauso che ha fomentato il popolo rossonero. 

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri