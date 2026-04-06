NAP-MIL (0-0): cambi per Allegri, dentro Gimenez ed Athekame

NAP-MIL (0-0): cambi per Allegri, dentro Gimenez ed AthekameMilanNews.it
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Oggi alle 22:08News
di Manuel Del Vecchio

Arrivati al minuti 63 di Napoli-Milan, parziale sullo 0-0 senza particolari sussulti, mister Allegri decide di effettuare i primi due cambi del match. Fuori Saelemaekers e Fullkrug, dentro Athekame e Santiago Gimenez.