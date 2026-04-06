Napoli-Milan, Saelemaekers insoddisfatto della sua prestazione al momento del cambio

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Al minuto 63 di Napoli-Milan mister Allegri ha effettuato i primi cambi del match, quando il parziale dice ancora 0-0. Fuori Fullkrug e Saelemaekers, dentro Gimenez e Athekame.

Al momento della sostituzione il belga era evidentemente contrariato, ma il bersaglio non era né Allegri e né un compagno: il numero 56 era visibilmente insoddisfatto della prestazione offerta questa sera al Maradona.