Serie A, la Juventus batte 2-0 il Genoa e torna a -1 dalla Champions

Serie A, la Juventus batte 2-0 il Genoa e torna a -1 dalla ChampionsMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:48News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La Juventus batte il Genoa 2-0 allo Stadium e si riporta a -1 dal quarto posto occupato dal Como. I bianconeri partono molto bene e trovano subito il gol con Bremer al 4' pt, poi raddoppiano con McKennie al 17'. Nel secondo tempo Di Gregorio para un rigore a Martin. (ANSA).