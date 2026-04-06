MN - Applausi del settore ospiti per Leao al termine del riscaldamento

MN - Applausi del settore ospiti per Leao al termine del riscaldamentoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00News
di Lorenzo De Angelis
fonte Dal nostro inviato allo stadio Diego Armando Maradona Lorenzo De Angelis

Al termine del riscaldamento, il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona ha applaudito Rafael Leao, che avvertito il calore della propria gente si è rivolto verso lo spicchio dei tifosi del Milan presenti ricambiando con un semplice saluto. 

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri