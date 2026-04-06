MN - Applausi del settore ospiti per Leao al termine del riscaldamento
Al termine del riscaldamento, il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona ha applaudito Rafael Leao, che avvertito il calore della propria gente si è rivolto verso lo spicchio dei tifosi del Milan presenti ricambiando con un semplice saluto.
Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri
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