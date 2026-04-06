Rabiot tra gol e assist è sempre decisivo: i numeri del francese con la maglia rossonera

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E' sicuramente uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri e del suo staff. Adrien Rabiot è più di un semplice centrocampista. Inserimenti, gol, quantità, peso essenziale e tantissima corsa. Caratteristiche fondamentali per poter essere decisivo in questo Milan. Il francese ha impiegato pochissimo tempo prima di conquistare letteralmente chiunque in quel di Milanello. Numeri e dati di Rabiot verso la delicata sfida contro il Napoli.

NUMERI E DATI DI RABIOT

Vige equilibrio e bonus gol per Rabiot sin qui. Il Duca in 24 presenze ufficiali con la maglia del Milan ha messo a segno 5 gol e 5 assist. Inoltre, nell'ultima partita di campionato vinta contro il Torino, il francese ha calciato due volte verso la porta creando lo 0.74 di expected goals. 53 passaggi completati su 58, con una precisione del 91%, 100% di passaggi lunghi completati e 82 tocchi totali. 7 recuperi palla, 2 palloni intercettati e 2 salvataggi estremi per condire una prestazione da 7 in pagella.