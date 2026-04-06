Napoli-Milan 0-0 al 45': partita bloccata, ritmi bassi e poche emozioni al Maradona

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Si è chiuso 0-0 il primo tempo del match tra Napoli e Milan. Ritmi piuttosto bassi in questi primi 45 minuti di gioco e poche emozioni: i rossoneri sono andati vicini al gol con Pavlovic da azione da corner e con Nkunku in ripartenza, mentre la squadra di Conte ha sfiorato la rete del vantaggio con uno spunto personale di Spinazzola.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.