Tare: "Le qualità di Leao sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio"
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Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.
Come giudichi la stagione di Leao?
“Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza”.
Sul futuro di Leao:
“Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan”.
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