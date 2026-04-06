Bosnia, Vasilj sulla lite con Donnarumma: "Provò a strapparmi il foglio con le informazioni sui rigoristi italiani, fu davvero antisportivo"

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A quasi una settimana di distanza dalla tragica serata di Zenica, il portiere della Bosnia Vasilj è tornato a parlare della vittoria ai calci di rigore contro l'Italia, ed in particolare sull'episodio con Donnarumma. I due, durante la lotteria dei rigori sono venuti a contatto, scontrandosi in una vera e propria lite.

"Donnarumma ha provato a strapparmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia. Ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto, ma nulla è stato lasciato al caso.

Sinceramente non potevo credere a quello che mi stava succedendo,è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Con Donnarumma abbiamo iniziato a discutere, poi sono andato dall’arbitro per cercare di convincerlo che si meritava un’ammonizione,il suo mi è sembrato un comportamento davvero antisportivo".