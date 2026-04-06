Saelemaekers già protagonista contro il Napoli: i dati del belga contro gli azzurri

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Manca sempre meno alla delicata sfida del Maradona tra Napoli e Milan. Uno dei protagonisti questa sera sarà sicuramente Alexis Saelemaekers. Il belga è il giocatore di movimento più utilizzato da Massimiliano Allegri fino a questo momento con 2569' in campo contando tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Alle sue spalle in questa speciale classifica ci sono Luka Modric (2504'), Fikayo Tomori (2500'), Strahinja Pavlovic (2499') e Adrien Rabiot (2100'). L'esterno belga partirà dal primo munuto anche contro il Napoli, contro cui è già andato a segno due volte con la maglia rossonera. Nel poker del 2023 per 0-4 e nella gara di andata in questa stagione.

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Per quanto riguarda la Nazionale sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, però credo che da questa situazione bisogna coglierla come un'pportunità di crescita. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta".