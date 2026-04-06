Nkunku a MTV: "La chiave sarà restare uniti e fare tutto quello che ci ha chiesto il mister"

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Prima della gara in casa del Napoli, valida per la 31^ giornata di Serie A, Christopher Nkunku ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "E' un match difficile tra due grandi squadre che faranno di tutto per vincere. Vedremo cosa succederà. La chiave sarà restare uniti e concentrati e fare tutto quello che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti".

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A 25/26.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri