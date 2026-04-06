Pulisic e Leao in panchina, Stramaccioni: "Se fosse una scelta puramente tecnica Allegri va nella direzione del non guardare in faccia a nessuno"
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Scelta molto forte di Allegri, che contro il Napoli al Maradona schiera dall'inizio Fullkrug e Nkunku. Coppia d'attacco completamente inedita, con Pulisic e Leao che partono dalla panchina. Andrea Stramaccioni, in diretta su DAZN, la commenta così:
"Leao e Pulisic in panchina, dando per scontato che siano al 100% fisicamente, se fosse una scelta puramente tecnica va nella direzione del non guardare in faccia a nessuno. Gioca con un centravanti di ruolo, l’unico insieme a Gimenez in rosa, e con Nkunku che probabilmente è il più abile a ricoprire questa posizione alle spalle di Fullkrug".
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