VIDEO MN - Milan a Napoli, i rossoneri lasciano l'hotel: tante foto e autografi per la squadra

VIDEO MN - Milan a Napoli, i rossoneri lasciano l'hotel: tante foto e autografi per la squadra
Oggi alle 19:21News
di Manuel Del Vecchio

In questi istanti il Milan è uscito dall’hotel e si dirige verso lo stadio Maradona per la sfida di questa sera contro il Napoli. I giocatori, come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati, sono stati incitati dai tifosi rossoneri presenti e hanno firmato numerosi autografi.

Presente anche il DS Igli Tare, che ha viaggiato con la squadra.