Pellegatti: “Chivu dice ‘noi contro tutti’, ma tutti chi? Basta. Curioso di vedere la coppia d’attacco al Maradona”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un passaggio delle parole rilasciate ieri nel post partita di Inter-Roma da Chivu e ha parlato inoltre della coppia d'attacco che probabilmente scenderà in campo dal 1' al Maradona. Queste le sue parole:
"Dopo la vittoria dell'Inter, a proposito sapete che non parlo mai delle squadre degli altri, se l'avesse detto anche un dirigente del Milan, sono cose che mi fanno cadere le braccia: i luoghi comuni. 'Mancano 7 partite e per noi devono essere 7 finali', frase che detesto. Oggi ho letto Chivu 'Noi contro tutti', ma basta, le grandi squadre devono superare ogni momento difficile. Sei davanti a tutti e devi dire contro tutti, contro tutti chi? Parlando di Milan siamo curiosi di vedere che coppia giocherà in avanti, se sarà Nkunku-Fullkrug sarà bello capire il perchè di questa scelta, i motivi tecnici tattici, la condizione di Leao e Pulisic, forse questo è il vero motivo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan