Pellegatti: “Chivu dice ‘noi contro tutti’, ma tutti chi? Basta. Curioso di vedere la coppia d’attacco al Maradona”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un passaggio delle parole rilasciate ieri nel post partita di Inter-Roma da Chivu e ha parlato inoltre della coppia d'attacco che probabilmente scenderà in campo dal 1' al Maradona. Queste le sue parole:

"Dopo la vittoria dell'Inter, a proposito sapete che non parlo mai delle squadre degli altri, se l'avesse detto anche un dirigente del Milan, sono cose che mi fanno cadere le braccia: i luoghi comuni. 'Mancano 7 partite e per noi devono essere 7 finali', frase che detesto. Oggi ho letto Chivu 'Noi contro tutti', ma basta, le grandi squadre devono superare ogni momento difficile. Sei davanti a tutti e devi dire contro tutti, contro tutti chi? Parlando di Milan siamo curiosi di vedere che coppia giocherà in avanti, se sarà Nkunku-Fullkrug sarà bello capire il perchè di questa scelta, i motivi tecnici tattici, la condizione di Leao e Pulisic, forse questo è il vero motivo".