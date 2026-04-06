Dall'Olanda: il PSV Eindhoven si laurea campione per la 27^ volta

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(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il PSV Eindhoven si è matematicamente laureato campione d'Olanda dopo la 29/a giornata di Eredivisie e con cinque turni di anticipo sulla conclusione del torneo. Dopo la vittoria di ieri per 4-3 sull'Utrecht, gli uomini di Peter Bosz hanno ottenuto oggi la certezza del loro 27/o titolo grazie allo 0-0 del Feyenoord a Volendam. Con 23 vittorie e solo quattro sconfitte, il PSV, che ha 71 punti, ha accumulato un vantaggio di 17 lunghezze sulla seconda, grazie soprattutto all'efficacia in attacco: 82 gol, con una media di 2,8 a partita.

Il club del Philipsstadion tornerà in Champions League la prossima stagione, anche se in quella in corso è uscito già nella fase a gironi, nonostante alcune prestazioni di rilievo, come la vittoria per 4-1 sul Liverpool ad Anfield e il 6-2 al Napoli. Per l'altro pass diretto per la Champions sono in lizza il Feyenoord, che ha 54 punti e precede Nijmegen (53) e Twente (50). (ANSA).