MN - Chi la potrà decidere la sfida di stasera tra le file del Milan? De Rienzo: "Rabiot o Modric"

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La netta vittoria dell'Inter sulla Roma ha decisamente complicato i sogni scudetto di Napoli e Milan, che questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocheranno comunque una fetta importante delle rispettive stagioni, considerando che c'è ancora in palio un secondo posto. Della partita in programma alle 20:45 ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it la collega Jolanda De Rienzo.

Chi pensi che lato Milan possa decidere la partita?

"Rabiot. Lui insieme a Modric sono i due perni attorno a cui ruota il Milan. La formazione rossonera segna tanto con i centrocampisti, quindi sta riuscendo a raggiungere il risultato con l'ordine. Lui ha capito che doveva prima mettere ordine e dare dei riferimenti fissi alla squadra...e come lo fai? Con la fase difensiva, e avendo Rabiot e Modric. E poi magari se dovesse continuare il suo percorso al Milan, io credo che Roma non sia stata fatta in un giorno, così come il Milan. Quindi bisogna prima correggere quello che è stato, poi avere il materiale che ritieni più opportuno".