Dall'estero. Francia, i Bleus allo Stade de France per i prossimi 30 anni
(ANSA) - ROMA, 03 APR - La Federazione francese di calcio (FFF) ha ufficializzato la firma di un contratto con GL Events, concessionaria dello Stade de France dall'estate scorsa, affinché i Bleus possano giocare nel complesso di Saint-Denis per i prossimi trent'anni. Nel dettaglio, questo accordo si articolerà in due fasi. Durante la prima fase fino al 2030, durante la quale dovranno essere fatti dei lavori allo Stade de France, la Federcalcio potrà organizzare delle partite "secondo le opportunità, le disponibilità dello stadio e in funzione dell'avanzamento dei lavori di ristrutturazione condotti da GL Events".
A partire dal 2030 e fino al termine della concessione nel 2055, "la Federazione si impegna ad organizzare allo Stade de France i sei migliori incontri della squadra di calcio maschile per periodo di due stagioni sportive, nonché la finale della Coppa di Francia ogni anno", sottolinea la stessa Federazione. I Bleus giocheranno allo Stade de France il 2 ottobre, durante la partita di Nations League contro l'Italia. Negli ultimi mesi, hanno giocato le loro ultime partite di qualificazione in casa al Mondial-2026 al Parc des Princes a Parigi. Dalla sua inaugurazione nel gennaio 1998, la sede ha ospitato 116 partite della squadra francese. GL Events mesi fa aveva raggiunto un accordo con la Federazione francese di rugby per l'organizzazione di cinque partite all'anno allo Stade de France. (ANSA).
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