MN - Beloufa: "De Ketelaere tra i più bravi in Belgio, ha tanta qualità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Samir Beloufa, ex difensore e promessa del calcio francese che l’ex AD rossonero Adriano Galliani portò al Milan dal AS Cannes nell’inverno del 1997, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue parole su Charles De Ketelaere: “Charles negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio uno dei giovani più bravi qui in Belgio. Magari non è un fuoriclasse ma ci si accorge subito che è un ragazzo con tanta qualità. Il Milan ha preso veramente un buon giocatore".