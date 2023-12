MN - Bennacer preconvocato dall'Algeria: fra due settimane la lista di 27 giocatori

vedi letture

Il Milan è in attesa di capire se avrà Ismael Bennacer a disposizione per il mese di gennaio. Il centrocampista algerino, tornato a disposizione solo all'inizio di dicembre dopo il lungo infortunio al ginocchio, potrebbe essere tra i convocati dell'Algeria per la Coppa d'Africa che, con ogni probabilità, già priverà Pioli di Chukwueze. Intanto, la redazione di MilanNews.it ha appreso che Ismael Bennacer figura nella lista dei 55 preconvocati del CT Belmadi.

Tempo due settimane circa, quindi entro il 31 dicembre, e la lista verrà ridotta a 27 giocatori. Lì si potrà iniziare a capire se il rossonero sarà effettivamente chiamato a disputare il torneo. La sensazione che arriva dall'Algeria è che, nonostante abbia recuperato da poco, Bennacer farà parte della spedizione nordafricana nella coppa continentale.

di Antonello Gioia