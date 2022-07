MN - Bertarelli su Origi: "Può dare un contributo molto importante alla causa"

MilanNews.it

Mauro Bertarelli, ex attaccante, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul mercato del Milan: "Penso non si discosterà dal passato. Origi, ultimamente, non giocava tanto con il Liverpool ma porterà esperienza e voglia di emergere nuovamente. Può dare un contributo molto importante alla causa”.