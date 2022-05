MN - Bezzi sul mercato del Milan: "Serve prendere una punta da doppia cifra"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Bezzi, giornalista della RAI, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul Milan in Champions League: “Sicuramente il Milan per migliorare il proprio rendimento anche in Europa dovrà puntare su un attaccante che possa garantire gol in doppia cifra. In queste competizioni servono calciatori così. Il Milan si sta portando avanti anche grazie a Giroud e Ibrahimovic, ma per la loro età credo sia necessario un altro profilo di alto livello. Non c’è dubbio che la rosa sia di grande qualità, ma credo che in quel reparto sia giusto investire”.