MN - Bianchessi: "Calabria è il modello perfetto di capitano, ha valori e ideali per esserlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mauro Bianchessi, ex responsabile dell'attività di base del Milan e capo del settore giovanile della Lazio, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Davide Calabria: "Davide per me è il modello perfetto del capitano. Ha iniziato da piccolo con noi al settore giovanile, ha fatto tutte le categorie fino a consacrarsi in prima squadra. Ha tutti i valori e gli ideali per essere il capitano".