MN - Bianchi: "Aspettiamo a giudicare male Gimenez. Non è facile ambientarsi alla Serie A, rischi di perdere un investimento che hai fatto"

Rolando Bianchi, ex attaccante tra le tante di Torino, Manchester City, Lazio e Atalanta, è stato intercettato in esclusiva per MilanNews.it da Niccolò Crespi. Tra i diversi temi affrontati in questa speciale intervista, il giudizio su Santiago Gimenez e il rapporto tra il Milan glorioso degli anni di Silvio Berlusconi e questo, molto distante da quelle stagioni spesso terminate con trofei in bacheca.

Un parere sulla stagione di Santi Gimenez

“Devo dire che, quando un giocatore arriva a stagione in corso ci vuole sempre un po' di adattamento all'inizio, difficile pretendere il massimo fin da subito. Già che arrivi dall’estero non è facile ambientarsi subito in Italia, in un campionato complicato tatticamente come la Serie A. Quindi, come ho detto prima, le valutazioni vanno fatte con equilibrio e criterio, anche perché così rischi di perdere un investimento che hai fatto..".