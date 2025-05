MN - Bianchi: "Serve equilibrio nei giudizi. Il Milan ha deluso, ma dopo una stagione così le responsabilità sono di tutti"

vedi letture

Rolando Bianchi, ex attaccante tra le tante di Torino, Manchester City, Lazio e Atalanta, è stato intercettato in esclusiva per MilanNews.it da Niccolò Crespi. Tra i diversi temi affrontati in questa speciale intervista, il giudizio su Santiago Gimenez e il rapporto tra il Milan glorioso degli anni di Silvio Berlusconi e questo, molto distante da quelle stagioni spesso terminate con trofei in bacheca.

Abraham, Jovic e per ultimo Santi Gimenez. Il ruolo del centravanti perchè così complicato nel Milan?

“L’attaccante è già un ruolo molto particolare, perchè vive molto dell’entusiasmo della squadra o della difficoltà, dipende dal momento che si sta passando ovviamente. E' normale che, se giochi nel Milan, allora ci si aspetta sempre tanto da questo tipo di giocatori, ma non è facile farlo in questa squadra e in questo momento. Secondo me, nei giudizi ci vuole equilibrio, come in ogni cosa e credo sia troppo presto per giudicare gli attaccanti del Milan dopo una stagione così, non è stata tutta responsabilità loro".