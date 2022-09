MN - Bianchin: "L'allarme gol subiti dal Milan non è così grande: ecco perchè"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul seguente tema:

L'assenza di Maignan 'costringerà' i difensori ad aumentare il livello di concentrazione?

"Non credo, sarebbe un problema per il Milan se i difensori avessero bisogno di un portiere meno fenomenale per concentrarsi un po' di più... Semmai m'incuriosisce il dato dei palloni concessi nella propria area agli avversari e il dato degli expected goals subiti: il Milan è tra le migliori squadre in Europa, al di là del numero effettivo dei gol subiti, e questo mi fa sospettare che siano piuttosto episodi ad aver condizionato le reti subite dal Milan. Di conseguenza, l'allarme non è così grande... Non c'è un problema: aspetterei altre 2-3 partite".