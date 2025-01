MN - Bianchin su Theo: "Sarà importante averlo normalizzato e non con un mood negativo"

vedi letture

Il tanto atteso giorno è arrivato: ci siamo, questa sera si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Il nostro inviato da Riyad ha ascoltato in esclusiva la penna de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin sulle ultime della squadra di Sergio Conceiçao. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it:

Su Theo Hernandez

"Theo è molto importante, perché se hai un Theo normalizzato e non negativo come la semifinale fino al 70esimo fai fatica a giocarti la partita con l'Inter che è più forte negli uomini, più testata. Però il Milan certo che se la può giocare, ci mancherebbe altro. È una squadra forte, è un derby, se la possono giocare. Io credo che Conceiçao, che è un allenatore che ama l'intensità, la pressione, non andrà a prenderli alti perché non ha mai testato quegli automatismi. Se vai a prendere l'Inter alta ti esponi. Non avendo testato quell'automatismo penso che non lo farà, sinceramente è più semplice difendere 4-4-1-1 e stare attenti sugli inserimenti delle due mezze ali. Può giocarsela, è certo che può giocarsela. Sono 90 minuti, anche perché ha vinto in campionato, anche perché ci sono alcuni giocatori che hanno qualcosa da dimostrare. L'Inter è favorita, però sarà bello vederla".