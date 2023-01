MN - Bianchin sul secondo portiere rossonero: "Credo che il Milan rispetto alle altre grandi squadre abbia un secondo portiere di livello inferiore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla necessità del Milan di avere un secondo portiere più affidabile: "Credo che il Milan rispetto alle altre grandi squadre abbia un secondo portiere di livello inferiore: gli altri vice sono superiori a Tatarusanu e a Mirante, anche se il rumeno non ha fatto male in questi tre mesi; non ha colpito per parate particolari, ma al netto di un paio di episodi non ha commesso errori gravi".