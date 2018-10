MN - Biglia lascia San Siro zoppicante, non dovrebbe essere in dubbio per la Samp

Sostituito all'80' per Andrea Bertolacci, Lucas Biglia ha lasciato la zona mista di San Siro visibilmente zoppicante. Per l'argentino si è rifatta sentire la botta subita nel derby da Radja Nainggolan ma, secondo quanto raccolto da MilanNews.it, non dovrebbe essere in dubbio per domenica contro la Sampdoria.