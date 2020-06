MN - Bilancio 2019-20, la solidità economica della proprietà: assenti debiti obbligazionari

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia dell’indicazione del passivo con il quale chiuderà l’esercizio 2019-20 del Milan. Un rosso di circa 100 milioni, sul quale ha pesato e non poco l’emergenza Coronavirus, che ha privato i rossoneri di circa 20-25 milioni di introiti da botteghino, attività collaterali al match-day, sponsor e altre voci d’entrata. Quello che è emerso nelle ultime ore, a testimonianza della solidità della proprietà del club, è che il Milan non ha alcun debito obbligazionario, il che è un dato molto importante, visto che società più quotate a livello sportivo, come Juventus, Inter e Roma, hanno emesso dei bond o hanno chiesto prestiti garantiti per il pagamento degli stipendi.